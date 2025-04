Operação derruba barracas na faixa de areia da Praia do Futuro

/ Crédito: Leitor via WhatsApp

Parte das barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, foram derrubadas na manhã desta segunda-feira, 29, em uma ação coordenada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. A operação, chamada SPU-Ceará Praia Livre – Fase I, tem como objetivo remover estruturas irregulares faixa de areia, considerada área de uso comum da população.

