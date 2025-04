71,6% dos processos de famílias com neurodivergentes na Defensoria são demandas de saúde

Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens" / Crédito: FÁBIO LIMA

Direitos de crianças e adolescentes com neurodivergência, acompanhados dos familiares, receberam um total de 572 atendimentos realizados no primeiro ano de implementação do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens com Neurodivergência". O dado que se sobressai é acerca das demandas relacionadas à saúde por somarem 397 casos (ou 71,66%), enquanto os casos da vara familiar são 157 procuras (28,34%).

Segundo o pediatra e presidente do Instituto, Francisco Sulivan Bastos Mota, a condição mais comum no local é o espectro autista. "Nós temos 2.600 crianças com deficiência, dessas 2.000 são autistas", afirma o médico. Sulivan destaca que no início da carreira o termo "neurodivergente" não existia no vocabulário popular. Sendo assim, as pessoas eram lidas como deficientes mentais e com distúrbio, mesmo carecendo de pesquisas a respeito do autismo, como uma inflamação cerebral. De acordo com Yamara Lavor, defensora pública do Iprede, o maior aprendizado no primeiro ano é poder efetivar direitos de crianças e adolescentes atípicas para garantir que sejam cumpridos as autorizações.

Conforme a defensora pública geral do Estado do Ceará, Sâmia Farias, o desafio a ser enfrentado como a menor instituição do sistema de justiça (366 defensores) é reinventar formas de sair dos gabinetes dos fóruns e chegar mais próximo à população. "Essa parceria com o Iprede é um laço e uma união para que possamos proporcionar o atendimento jurídico. Não são só atendimentos, são rostos, vidas e pessoas”, define. Interiorização do Projeto Pipa Sobre a escolha do nome do projeto, as defensoras respondem que foi adotado o termo que fosse lúdico. "A pipa tem a questão do voar, da liberdade e de realmente galgar novos voos e direitos", esclarecem.