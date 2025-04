Aedes aegypti: 2,76% dos imóveis vistoriados em Fortaleza possuem larvas

O segundo Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) DE 2025 vistoriou 49 mil imóveis em Fortaleza. Dos quais 1.359 (2,76%) apresentaram focos de larvas do mosquito . A Capital apresenta atualmente um cenário de baixo risco para a transmissão de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, segundo a Vigilância em Saúde Municipal.

“Estamos divulgando o segundo LIRAa de 2025, nele podemos avaliar os tipos de locais e recipientes onde encontramos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O combate ao mosquito só é possível com o apoio da sociedade”, destacou o gestor.

De acordo com o levantamento, os bairros Moura Brasil, Jardim das Oliveiras, Conjunto Palmeiras, Granja Portugal, Autran Nunes, Aerolândia, Conjunto Ceará, Vila Ellery, Granja Lisboa e Bonsucesso foram os que registraram a maior quantidade de focos nas residências visitadas.

O LIRAa de 2025 foi realizado entre os dias 14 e 18 de abril. Embora o percentual indique uma situação controlada no geral, alguns bairros apresentaram índices que exigem maior atenção.

O maior número de focos foi encontrado em depósitos móveis, como vasos de plantas, frascos, bebedouros de animais e materiais de construção acumulados. Posteriormente, apareceram reservatórios de água ao nível do solo, como tambores e tonéis usados para armazenamento doméstico.

A pesquisa também apontou quais tipos de recipientes mais abrigam as larvas do Aedes aegypti em Fortaleza.

Já os depósitos naturais, como bromélias e ocos de árvores, apresentam a menor taxa de infestação.

Ações de combate em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Operação Inverno 2024/2025, realizou ações intensificadas durante o período chuvoso, inspecionando mais de 336 mil imóveis em 48 bairros considerados estratégicos.

As ações incluíram visitas domiciliares, pulverização de inseticida (UBV), atendimentos a denúncias via o número 156, educação em saúde nas comunidades, recolhimento de pneus e bloqueio de áreas com registro de casos confirmados de arboviroses.