Estações da Bezerra de Menezes serão interditadas para obras; ônibus usarão faixa comum

As estações de ônibus do Corredor Expresso da avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, serão interditadas a partir das 5 horas desta quarta-feira, 30, para a realização de obras de recuperação do pavimento. A previsão é de que as estações retomem o funcionamento normal no domingo, 4.

Durante o período de interdição, os passageiros das linhas de ônibus que seguem no sentido Antônio Bezerra – Centro deverão realizar o embarque e desembarque junto às calçadas. Agentes da Socicam estarão nas proximidades das estações para orientar os usuários sobre os ajustes temporários.