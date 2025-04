Em entrega de posto, SMS diz que 84% dos medicamentos da rede foram reabastecidos

O posto no bairro Cidade 2000 é a terceira entrega em quatro meses de gestão. A unidade atende cerca de 20 mil pessoas

Na manhã desta terça-feira, 22, ocorreu a entrega da reforma do Posto de Saúde Rigoberto Romero, localizado no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. O posto atende cerca de 20 mil pessoas. As obras estavam paralisadas desde novembro de 2024 e foram retomadas em janeiro deste ano.

