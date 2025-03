Postos de Saúde de Fortaleza continuam com falta de medicamentos básicos

A situação de escassez de medicamentos se agravou desde o final do ano passado. Na última semana de fevereiro de 2025, durante evento de entrega de ambulâncias para o Samu Fortaleza, a secretária municipal de Saúde, Socorro Martins, afirmou que o fornecimento de remédios na atenção básica deveria ser regularizado na semana seguinte , após o Carnaval.

Diversos postos de saúde de Fortaleza continuam enfrentando a falta de medicamentos básicos . De acordo com os pacientes, a escassez de medicamentos abrange desde remédios simples, como Dipirona, até aqueles utilizados no tratamento de doenças crônicas, como os medicamentos para diabetes e hipertensão, de uso contínuo.

Na manhã desta quarta-feira, 12, O POVO visitou alguns postos de saúde para verificar se o fornecimento dos medicamentos foi normalizado. No entanto, conforme relatos de pacientes, a situação parece ter se agravado ainda mais.

“Eles [funcionário] dizem assim: ‘Vem outro dia’. A gente vem e não tem. Um bocado de gente volta para casa com essa dúvida, volta outro dia e dizem que não tem de novo. Não tem nada, a farmácia está vazia”, lamenta.

No posto Oliveira Pombo, bairro Couto Fernandes, Leonardo Melo da Damasceno, 35, não conseguiu receber o medicamento Diamicron, direcionado ao tratamento de diabetes. Sendo também soropositivo, ele relata a frustração de não conseguir completar o tratamento necessário.

“Ela toma captopril, mas dizem que não tem. Só falam para procurar em farmácias próximas para comprar. A gente tira do nosso bolso”, relata Danilo. Segundo ele, os funcionários não informaram se o remédio está disponível na Farmácia Popular, programa do governo federal que distribui medicamentos gratuitamente ou a preços reduzidos.

Danilo Sousa de Menezes, 42, há oito anos vende lanches na frente do posto Oliveira Pombo. Ele também enfrenta o problema ao buscar remédios para a esposa, que tem pressão alta.

A situação se repete em outras unidades da cidade. Moradora do bairro Henrique Jorge, Gleiciane Bernardo, 34, tem percorrido diversos postos em busca de medicamentos para a mãe, que faz uso contínuo de Losartana, Omeprazol e Carbonato de Cálcio.

“Já fui ao Posto de Saúde Senador Fernandes Távora e ao Posto de Saúde Maciel de Brito, no Conjunto Ceará. Agora cheguei aqui no Waldemar Alcântara (Jóquei Clube). Dizem que está faltando e não há previsão de chegada. Minha mãe recebe pela Farmácia Popular, mas a receita venceu, e a próxima consulta pelo SUS só será daqui a dois meses”, explica.

Além da preocupação com a mãe, Gleiciane também precisou levar a filha pequena, que está doente, durante a busca pelos remédios. “Ela ontem teve problema na barriga, levei ela no posto. Cuidar de uma criança doente e ainda ter que me deslocar para procurar remédio é muito cansativo”.

Consultas e exames com longos prazos de espera

A falta de remédios é um dos principais problemas no posto Dr. Eduardo Regis Jucá, no bairro Mondubim. Julyana Ferreira, paciente com histórico de transplante renal, foi à unidade para tratar uma infecção urinária, mas saiu de lá sem os medicamentos prescritos.