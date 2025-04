Avenida Heráclito Graça está totalmente liberada após um ano e meio de obras

A via está liberada para o trânsido a partir desta quarta-feira, 30. Obra para minimizar alagamentos teve início em novembro de 2023

Após a conclusão das obras de drenagem e requalificação viária iniciadas em novembro de 2023, a Avenida Heráclito Graça, no Centro de Fortaleza, está totalmente liberada para o tráfego de veículos a partir desta quarta-feira, 30.

A data do último dia do mês foi anunciada pela Prefeitura aind no início de abril. A ordem de serviço da intervenção foi assinada ainda em novembro de 2023 pelo então prefeito José Sarto (PDT).