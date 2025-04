Oferta de remédios será 100% normalizada até fim de abril, diz Evandro

Prefeitura diz que remédios para diabéticos e hipertensos estão com fornecimento quase 100% normalizado / Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução

O prefeito Evandro Leitão (PT) informou que o abastecimento de medicamentos em unidades de saúde de Fortaleza deve ser normalizado ainda neste mês de abril. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 4, durante a entrega de um posto de saúde no bairro Demócrito Rocha. Atualmente, de acordo com Evandro, 84% dos 137 remédios que devem ser distribuídos à população nos postos de saúde já foram repostos. “Faltam apenas 20 medicamentos para completarmos a lista, e a previsão é de regularizar tudo até o final de abril”, disse.

“Seria muita incompetência da minha parte ter causado tudo isso em apenas 90 dias. Herdamos uma situação caótica. Alguns débitos sequer estavam registrados, e seguimos descobrindo novas cobranças de fornecedores.” Além do Samu, diversas entidades, institutos e organizações sociais que atuam na área da saúde enfrentam atrasos nos repasses, segundo o prefeito. “Praticamente todas estão com pagamentos pendentes. Muito poucas estão com os repasses em dia”, concluiu. “Estamos lidando com isso como uma verdadeira força-tarefa. Eu não gosto de usar a expressão “operação de guerra”, mas é algo nesse sentido”, afirmou.

A SMS informa que 18 medicamentos devem ter sua distribuição normalizada nos postos de saúde, 15 ainda no mês de abril. Desses, 12 pertencem à Farmácia Básica: omeprazol, levotiroxina, sulfametoxazol + trimetoprima, glibenclamida, permetrina, levodopa + benserazida, lidocaína, timolol, isossorbida, carbonato de cálcio + vitamina D.