Com 8 mil vagas, Rede Cuca inicia processo de matrículas para cinco unidades

No total, serão oito mil vagas, sendo 1.075 vagas destinadas aos cursos e oficinas de Artes, Educomunicação e Tecnologia , e as 7.178 vagas serão distribuídas nas diversas modalidades esportivas disponíveis nas cinco unidades da rede.

Para os cursos de Artes e Educomunicação , as inscrições vão até o dia 13 de maio. Para os esportes, as inscrições iniciam no dia 6 de maio e vão até o dia 15.



Modalidades Esportivas



Início das inscrições:

6/5 – Artes Marciais

7/5 – Marcação dos testes de Natação e Triathlon (somente presencial)

8/5 – Esportes Coletivos

9/5 – Demais Modalidades + Hidroginástica

Encerramento das matrículas: 15/05



No ato da matrícula, os alunos devem apresentar com o número Juvi (cadastro no Portal da Juventude), RG, CPF, comprovante de residência e e-mail. Para as matrículas nos esportes, faz-se necessário um atestado médico que libere o aluno para a prática de atividades físicas.