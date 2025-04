Semana Santa: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado

Comércio e serviços da Capital terão mudanças no feriado da Páscoa. Confira horários de funcionamento do transporte, comércio e repartições públicas na Semana Santa

Com a proximidade do feriado prolongado da Páscoa , os serviços públicos e o comércio de Fortaleza terão horários especiais de funcionamento na Semana Santa 2025. A alteração na rotina afeta órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e o transporte coletivo, que será ajustado para atender à demanda durante o período.

Bares e restaurantes também funcionarão com horários variados, com alguns estabelecimentos aproveitando o aumento do fluxo de pessoas para realizar programações especiais.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis funcionarão normalmente.

Com relação ao comércio lojista, o Sindilojas Fortaleza informou que tudo estará fechado no dia 18 de abril. As atividades retornam no sábado, 19.

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados vão funcionar normalmente no estado do Ceará durante a Semana Santa.

As rotas de ônibus em Fortaleza circulam, nesta quinta-feira, 17, em horário normal, com programação de dia útil. É o que informa a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados, com exceção do PIX, que funciona normalmente.

Como de costume, as agências bancárias não vão funcionar para atendimento na sexta-feira, 18. Caixas eletrônicos, no entanto, estarão disponíveis.

Devido ao decreto de ponto facultativo para órgãos públicos e outros serviços, as operações funcionarão com 60 linhas programadas em horários especiais.

Na Sexta-feira Santa, 18, em virtude do feriado, a operação contará com 481 veículos em circulação.

No sábado, 19, os serviços estão programados com 50 linhas operando em horários especiais, com frota aproximada de 986 veículos.

Os horários de circulação e partida aproximada podem ser consultados por meio do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.

Transporte coletivo: metrô

O transporte sobre trilhos será uma opção prática para quem pretende passear ou participar de programações religiosas durante o “feriadão” prolongado que se aproxima.

O metrô e os VLTs de Fortaleza e Região Metropolitana funcionarão em quatro dos cinco dias, entre 17 e 21 de abril. Confira a programação completa por data e organize sua viagem com antecedência.

> Dia 17/4 (quinta) – Ponto facultativo (servidores públicos)



Operação normal em todas as linhas do Metrofor

> Dia 18/4 (sexta) – Feriado de Paixão de Cristo



Operação especial de feriado em Fortaleza e Região Metropolitana. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam o funcionamento por volta de 5h30, mas encerram as atividades mais cedo que o habitual.

Também haverá alterações nos intervalos entre as viagens. Consulte aqui os horários por linha e estações. Nos VLTs de Cariri e Sobral não haverá operação.

> Dia 19/4 (sábado)



Operação normal em todas as linhas do Metrofor.

> Dia 20/4 (domingo)



Não haverá operação de trens.

Leia mais Paixão de Cristo: veja programação da Prefeitura de Fortaleza para Semana Santa 2025

Enel

A Enel Distribuição Ceará preparou uma operação especial para a Semana Santa e o feriado de Tiradentes.

Já as lojas de atendimento, no período, estarão fechadas entre os dias 18 e 21 de abril, reabrindo na terça-feira, 22.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionaem regime de plantão, visan garantir os serviços de manutenção, abastecimento, coleta e tratamento de esgoto durante o período.

As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados nessas datas, retomando suas atividades na terça-feira, dia 22.

Correios

No feriado nacional da Paixão de Cristo, 18 de abril, não haverá atendimento nas agências dos Correios.

Na quinta-feira, 17, o atendimento não sofre alteração.No dia 19, funcionam as agências que atendem aos sábados.

Nestes dias, também serão realizadas atividades de entrega.

Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

O feriado prolongado da Semana Santa com Tiradentes em 2025 deve intensificar o fluxo nas estradas do Ceará, elevando o risco de acidentes. Para garantir o atendimento à população, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) manterá serviços essenciais em regime de plantão, como hospitais, UPAs 24h e o Samu 192, além de emergências odontológicas em Fortaleza.

Os bancos de leite humano funcionarão com ajustes nos horários e rotas de coleta durante o feriadão, retornando ao normal após o dia 21 de abril.

Tribunal de Justiça do Ceará

O plantão judiciário do 2º Grau volta a ocorrer na sede Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no bairro Cambeba, a partir do ponto facultativo desta quinta-feira (17/04) da Semana Santa.

A Secretaria Judiciária de 2º Grau (Sejud 2) é responsável por receber as demandas cíveis e criminais no período das 12h às 18h, com atendimento ao público na sala 252, localizada no 2º nível.

O regime de plantão seguirá sexta-feira (18), sábado (19), e domingo (20).

No âmbito do 1º Grau, o plantão da Capital é realizado no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), no bairro Edson Queiroz, também das 12h às 18h, para os processos cíveis. Já os casos criminais são atendidos nas instalações da Vara de Audiências de Custódia, no Centro, entre 8h e 14h.

No Interior, os sete Núcleos Regionais funcionam, das 8h às 14h, para causas cíveis e criminais.

Feriado de Páscoa: veja funcionamento dos shoppings de Fortaleza

Shopping Iguatemi

O shopping Iguatemi Bosque anuncia que haverá alteração de horário apenas na sexta-feira, durante os outros dias o funcionamento continua normal.

Na Sexta-feira da Paixão, lojas e quiosques estarão fechados, assim como Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão e Correios. Todos estarão sem expediente.

Confira detalhes do funcionamento do Iguatemi Bosque no dia 18 de abril:

Lojas e quiosques – fechados



Praças, lojas e quiosques de alimentação – 10h às 22h



Lazer - 10h às 22h



Restaurantes – 11h30 às 23h



Cinema – 13h às 22h



Supermercados – 7h às 22h



Spine Sports - 6h às 22h



Cobasi - 9h às 21h



Serviços (Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios, CLDO) - Fechados

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Nesta Sexta-feira Santa, 18 de abril, as lojas e quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy estarão fechados, assim como bancos e órgãos públicos.

Já as operações de alimentação, supermercados, farmácias e entretenimento funcionarão normalmente, das 10h às 22h.

Saiba mais aqui.

Shopping Parangaba

Os horários de funcionamento no Shopping Parangaba mudam apenas na Sexta-feira da Paixão e ficam da seguinte forma no dia 18 de abril:



Lojas e quiosques: Fechados



Praça de Alimentação: 11h às 22h



Clínica Médica São Bento: Fechada



Clínica Médica Seu Doutor: de acordo com os horários de seus atendimentos



Selfit Academia: 8h às 18h



Lotérica: Fechada



Cagece: Fechada



Vapt Vupt: Fechado, com retorno dos atendimentos na terça-feira, 22/04, a partir das 8 horas

Studio Games: 11h às 22h

Clubinho do Mar: 11h às 22h

Aero Jump: Fechada

Game Station: 12h às 22h

Cenário Parque Miraculous: 11h às 22h

Desafio Alienígena: 11h às 22h

Cinema UCI: Funcionará normalmente

Shopping Giga Mall

O Shopping Giga Mall informa que estará fechado na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril. Já no sábado e domingo, o funcionamento será normal.



Sexta-feira (18/04): fechado



Sábado (19/04): das 9h às 19h

Domingo (20/04): das 9h às 14h



North Shopping Maracanaú

Sexta-feira (18)



Lojas e quiosques: Fechados



Alimentação e lazer: 10h às 22h



SkyFit: 8h às 18h



Americanas: 10h às 23h



Pague Menos: 11h às 20h



Cinema: de acordo com a programação

Sábado (19)



Lojas e quiosques: 10h às 22h



Alimentação e lazer: 10h às 22h



SkyFit: 8h às 18h

Cinema: de acordo com a programação

Domingo (20)



Lojas e quiosques: 13h às 21h



Alimentação e lazer: 12h às 21h



SkyFit: 8h às 14h



Cinema: de acordo com a programação

North Shopping Jóquei

Sexta-feira (18)



Lojas e quiosques: fechados



Alimentação e lazer: 11h às 22h



Greenlife: 6h às 22h (arena) | 8h às 16h (academia)



Cinema: de acordo com a programação

Quintal do Jóquei:



Carneiro do Ordones: 11h às 0h



FrutBiss: 12h às 0h



Calígula: 16h às 0h

Sábado (19)



Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h



Greenlife: 6h às 22h (arena) | 8h às 16h (academia)



Cinema: de acordo com a programação

Quintal do Jóquei



Carneiro do Ordones: 11h às 0h



FrutBiss: 12h às 0h



Calígula: 16h às 0h

Domingo (20)

Lojas e quiosques: 13h às 21h



Alimentação: 11h às 21h



Greenlife: 6h às 22h (arena) | 8h às 16h (academia)



Cinema: de acordo com a programação

Quintal do Jóquei



Carneiro do Ordones: 11h às 0h



FrutBiss: 12h às 0h



Calígula: 16h às 0h

North Shopping Fortaleza

Sexta-feira (18)

Lojas e quiosques: Fechados

Alimentação e lazer: 11h às 22h



Smart Fit: 8h às 17h



Quintal: 11h às 23h



Lotéricas: Fechado



Parque da Zoe: 15h às 23h



Cinemas: de acordo com a programação

Sábado (19)



Lojas e quiosques: 10h às 22h



Alimentação e lazer: 10h às 22h



Smart Fit: 8h às 17h



Quintal: 11h às 23h



Lotéricas: 10h às 21h



Parque da Zoe: 15h às 23h



Cinemas: de acordo com a programação

Domingo (20)



Lojas e quiosques: 10 às 22h



Alimentação e lazer: 10h às 22h



Smart Fit: 8h às 14h



Quintal: 11h às 23h



Lotéricas: Fechado



Parque da Zoe: 15h às 23h



Cinemas: de acordo com a programação

Via Sul Shopping

Sexta-feira (18)



Lojas e quiosques: Fechados



Alimentação e lazer: 11h às 22h



Selfit: 8h às 18h



Clínica Sim: Fechada



Pague Menos: 13h às 21h



Caixa Econômica: Fechada



Cinema: de acordo com a programação

Sábado (19)



Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h



Selfit: 5h às 23h



Clínica Sim: 6h às 20h



Bilheteria Theatro: 12h às 18h



Caixa Econômica: Fechada

Cinema: de acordo com a programação

Domingo (20)



Lojas e quiosques: 13h às 21h



Alimentação e lazer: 11h às 21h



Selfit: 8h às 12h



Clínica Sim: 6h às 19h



Bilheteria Theatro: 12h às 18h



Caixa Econômica: Fechada

Cinema: de acordo com a programação

Terrazo Shopping

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, divulgou os horários especiais de funcionamento para os feriados de abril.

Na Sexta-feira da Paixão, dia 18/04, as lojas e quiosques estarão fechados, enquanto as operações de alimentação e lazer funcionam normalmente, das 11h às 22h. O supermercado Guará abrirá das 7h às 22h e a Greenlife academias funcionará das 8h às 16h.

No sábado o shopping volta ao funcionamento normal, das 10h às 22h.

Já no domingo de Páscoa (20/04), lojas e quiosques abrem das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h. O supermercado Guará segue das 7h às 22h e a Greenlife academias funcionará das 8h às 12h.

Grand Shopping

Sexta-feira (18 de abril) – Paixão de Cristo



Lojas e quiosques: Fechados



Alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Bancos: Fechados

Sábado (19 de abril)

Funcionamento normal: 10h às 22h

Domingo (20 de abril)



12h às 20h

Shopping Del Paseo

Data - 18/04 (sexta)