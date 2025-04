Semana Santa de 2025 deverá ser com menos chuvas e mais calor no Ceará

Previsão do tempo até esta quinta-feira, 17, aponta possibilidade de predomínio de estabilidade em todas as macrorregiões, com redução da área e do volume de chuva no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Devido à maior estabilidade atmosférica, espera-se um aumento da área com temperaturas elevadas no decorrer dos dias, principalmente nesta quarta-feira, 16, quando todo o Estado deve ter condições de temperaturas extremas, com valores máximos superiores a 34°C na Jaguaribana, Cariri e partes do Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte.