Abril de 2025: veja feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

/ Crédito: Pexels / Leeloo The First

Abril, o quarto mês de 2025, será marcado por feriados nacionais, como a Sexta-feira Santa (18/04) e o Dia de Tiradentes (21/04), garantindo um feriado prolongado para muitos brasileiros. No estado do Rio de Janeiro, ainda há o feriado de São Jorge (23/04).

Além das folgas, abril traz datas comemorativas e campanhas de conscientização importantes, como o Abril Azul, dedicado ao autismo, e o Abril Verde, que reforça a segurança do trabalho. Confira a seguir todas as informações do calendário.