Feriados em Fortaleza: veja calendário de folgas na Capital em 2025

Os fortalezenses ainda têm outras oportunidades de folga, contando os feriados nacionais e estaduais ao longo do ano. Confira a seguir o calendário de folgas na Capital dos próximos meses.

Feriados municipais em Fortaleza em 2025

Segundo a lei, os feriados municipais têm um limite de até quatro por ano em cada cidade. Fortaleza tem um feriado municipal e um ponto facultativo, confira:

13 de abril (domingo) : Aniversário de Fortaleza - Ponto facultativo



: Aniversário de Fortaleza - Ponto facultativo 15 de agosto (sexta-feira): Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza - Feriado municipal

Calendário completo de feriados em Fortaleza em 2025

No mês de fevereiro e julho não há folga para os fortalezenses. Veja a seguir o calendário completo, incluindo as folgas municipais, de feriados na Capital no ano que vem:

Feriados de janeiro em 2025

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal - Feriado

Feriados de março em 2025

3 de março (segunda-feira): Carnaval - Ponto facultativo



4 de março (terça-feira): Carnaval - Ponto facultativo



5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - Ponto facultativo



19 de março (quarta-feira): Dia de São José, padroeiro do Ceará Ponto facultativo



25 de março (terça-feira): Data Magna do Ceará - Feriado estadual

Feriados de abril em 2025

13 de abril (domingo): Aniversário de Fortaleza - Ponto facultativo



18 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo - Feriado nacional



20 de abril (domingo) - Páscoa - Feriado nacional



21 de abril (segunda-feira): Tiradentes - Feriado nacional

Feriados de maio em 2025

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho - Feriado nacional

Feriados de junho em 2025

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - Ponto facultativo

Feriados de agosto em 2025

15 de agosto (sexta-feira): Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza - Feriado municipal

