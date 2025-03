Mais um carro de empresa de internet é incendiado por criminosos em Fortaleza

Transeuntes registraram o momento em que as chamas consumiam o carro da empresa de internet / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mais um carro de uma empresa fornecedora de internet foi incendiado em Fortaleza. Desta vez, o ataque ocorreu na rua Boa Viagem, localizada no bairro Farias Brito, na tarde desta quinta-feira, 20. O veículo estava estacionado na via quando os criminosos incendiaram-no. Imagens feitas por transeuntes mostram que o fogo consumiu totalmente o carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) investiga o caso, contando com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin).