Após 30 denúncias em canal digital, PF prende homem por vender conteúdo de abuso sexual

Homem foi preso em Fortaleza nesta quinta-feira, 20, e material foi apreendido. Investigação começou após denúncias no canal "Comunica PF"

Um suspeito foi preso por divulgar e oferecer a venda de conteúdo de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes em uma rede social. A prisão aconteceu na residência do investigado durante uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 20, em Fortaleza .

A investigação aconteceu a partir de uma denúncia contra o alvo realizada no canal "Comunica PF", informando que o suspeito comercializava o material em uma rede social. Foram encontradas 30 denúncias relacionadas ao suspeito feitas por diversos perfis.

Conforme a PF, foi possível identificar a relação entre o perfil denunciado no "Comunica PF" e as diversas contas de e-mail, números de telefone e perfis denunciados em redes sociais, levando à identificação do suspeito.

Durante a operação, intitulada "Comércio do Mal II", a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o investigado.

Na residência do suspeito, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que devem passar por perícia para aprofundamento das investigações.