Idosa teria sido morta no Cristo Redentor após encontrar arma e entregá-la à PM

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Solange Gomes de Souza, de 66 anos, encontrou o revólver no momento em que policiais militares passavam, ficou "apavorada" e entregou o armamento aos agentes, diz parente

/ Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) teriam sido os responsáveis pela morte de Solange Gomes de Souza, de 66 anos , crime ocorrido na noite da última segunda-feira, 17, no bairro Cristo Redentor , em Fortaleza .

Solange foi baleada no próprio condomínio residencial onde morava, localizado na rua Tomás Gonzaga. A vítima chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Conforme o parente, Solange ainda disse que iria conversar com os criminosos que fossem donos da arma e se dispunha, até mesmo, a pagar pelo revólver. Mas os executores chegaram já atirando diversas vezes contra ela, sem dar a oportunidade dela explicar-se.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. (Com informações de Jéssika Sisnando)