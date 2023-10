Nossa Senhora Aparecida: saiba tudo sobre a padroeira do Brasil

De acordo com a crença católica, a história da padroeira do Brasil surgiu na segunda quinzena de outubro de 1717. Na época, diversos pescadores foram pescar no rio Paraíba do Sul, na região da cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

O Dia das Crianças no Brasil foi escolhido em 12 de outubro de 1923, quando o Rio de Janeiro, na época capital do País, sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança.

A imagem resgatada das águas do rio Paraíba do Sul era de Nossa Senhora da Conceição. Assim, o título correto é Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Algumas nomenclaturas como Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora de Fátima se referem a lugares específicos; já outras, como Nossa Senhora das Dores se referem a momentos e episódios específicos. O nome “Nossa Senhora Aparecida” vem do local de batismo que é a atual cidade de Aparecida, no interior de São Paulo.

Relatos dos fiéis apontam que eram tempos de escassez na pesca e após a imagem da santa ficar no barco começaram a pegar um farto volume de pescado, um feito considerado milagroso. E assim nasceu a devoção que existe até os dias atuais pelos católicos do Brasil e do mundo.

Todos os pescadores eram devotos da Virgem Maria. Depois de muito tempo sem fisgar qualquer peixe, eles estavam prestes a desistir da pescaria quando decidiram, uma última vez, lançar a rede. Ao puxar-la, os pescadores se depararam com o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso veio a cabeça da santa.

A santa é considerada oficialmente a padroeira do país desde 1930, após um decreto papal. Entretanto, só se tornou feriado nacional em 30 de junho de 1980, ano em que o papa João Paulo II esteve no Brasil e o então presidente João Figueiredo, o último presidente da ditadura, decretou o dia como folga para todos os brasileiros.

Já se tratando de Nossa Senhora Aparecida, a data foi escolhida em razão de alguns fatos ocorridos no mês de outubro, como o dia em que Cristóvão Colombo atracou no continente americano: era 12 de outubro de 1492. Do mesmo modo, 12 de outubro de 1822 marca a coroação de Dom Pedro I como Imperador do Brasil.

Ela entregou uma pequena coroa de ouro em forma de globo com uma cruz, cravejada de rubis e diamantes e um rico manto azul-marinho, com 21 brilhantes

representando as 21 Províncias do Império do Brasil.

Nossa Senhora Aparecida: Padroeira do Brasil

Depois de assinar a Lei Áurea, a princesa Isabel foi impedida de assumir o trono do Brasil. Com isso ela enviou para Nossa Senhora Aparecida um bilhete que dizia:

“Eu, diante de Vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a Rainha do céu e te dou tão pobre presente que é uma coroa que seria igual à minha, e se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a Senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil”.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi coroada em 8 de setembro de 1904, com a coroa oferecida anos antes por Isabel, após um decreto do papa Pio X. A santa passou a ser considerada a rainha do Brasil em uma celebração solene em praça pública.

O Papa Pio XI decretou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como rainha e padroeira do Brasil no dia 16 de julho de 1930. A Lei Federal nº 6.802 (30/06/1980) decretou oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional, dia de devoção à santa. Esta Lei Federal também reconhece Maria como sendo a protetora do Brasil.

Santuário Nacional em Aparecida

O primeiro local reconhecido como casa de Nossa Senhora Aparecida, em 1893, é a chamada Basílica Histórica ou Basílica Velha. No ano seguinte, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) declarou oficialmente a Igreja de Nossa Senhora Aparecida como Santuário Nacional, cumprindo assim uma determinação do Código de Direito Canônico.

Aparecida (SP) - Santuário de Aparecida. Foto: Ken Chu/Secretaria Turismo SP Crédito: Ken Chu/Secretaria Turismo SP

Em 1955, deu-se início à construção do Santuário Novo. Ele é considerado o maior santuário dedicado à Maria, mãe de Jesus Cristo. As construções dedicadas à Nossa Senhora Aparecida estão localizadas na região em que ela apareceu, no Vale do Paraíba.

O Santuário Nacional já foi visitado por três Papas: João Paulo II, no ano de 1980; Bento XVI, quando abriu a V Conferência Episcopal Latino-americana e do Caribe em maio de 2007; e Francisco em 2013, durante as atividades da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro

Por que a imagem de Nossa Senhora Aparecida é negra?

Alguns pesquisadores acreditam que a cor verdadeira da imagem não era negra, mas ficar muitos anos submersa na água fez com que ela se tornasse escura. Com um país em que grande parte da população é negra, muitas pessoas se sentiram representadas na imagem e isso fez o carinho da nação pela santa crescer e se fortalecer.

Oração de Nossa Senhora Aparecida

Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida,

Mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores,

refúgio e consolação dos aflitos e atribulados,

Virgem Santíssima cheia de poder e de bondade,

lançai sobre nós um olhar favorável,

para que sejamos socorridos por vós,

em todas as necessidades em que nos acharmos.

Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida,

que nunca se ouviu dizer

que algum daqueles que têm a vós recorrido,

invocado vosso santíssimo nome

e implorado vossa singular proteção,

fosse por vós abandonado.

Animados com esta confiança, a vós recorremos.

Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe,

nossa protetora, consolação e guia,

esperança e luz na hora da morte.

Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos

e a vosso Santíssimo Filho, Jesus.

Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo;

dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais.

Livrai-nos da tentação do demônio,

para que, trilhando o caminho da virtude,

possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória,

por todos os séculos dos séculos.

Amém!