Crianças autistas: 40 entidades receberão R$ 100 mil do Governo para custear atendimentos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Proteção Social (SPS), selecionará 40 entidades que atendem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com deficiências intelectuais de zero a 12 anos de idade. O valor a ser recebido por cada entidade é de R$ 100 mil, conforme anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira, 9.

Ao todo serão investidos R$ 4 milhões, oriundos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará. "Vamos selecionar 40 entidades com 400 atendimentos/mês. Portanto, 16 mil atendimentos por mês. É um apoio para quem realiza esse trabalho no Ceará inteiro. É um apoio a essas crianças que merecem toda atenção, mas também aos pais", explicou o chefe do Executivo estadual durante live.

Elmano destacou que o edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 9, e as entidades poderão enviar suas propostas de 1º a 18 de novembro. A Secretaria da Proteção Social (SPS) reforça que, para serem selecionadas, as entidades concorrentes precisam atender a uma série de exigências previstas na legislação, bem como os critérios referentes à documentação, comprovante de experiência de atuação na área em questão, e documento que ateste capacidade técnica para executar o trabalho. Além de cumprir os requisitos burocráticos estabelecidos no edital, as entidades selecionadas devem contar com uma equipe de profissionais da saúde e assistência social com, no mínimo, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um assistente social e um fonoaudiólogo. Além disso, é necessário que as instituições realizem mais de 400 atendimentos por mês.