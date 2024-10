Dia das Crianças: conheça 10 desenhos brasileiros e onde assistir

Animação brasileira, "O Show da Luna" é uma das opções de desenhos animados indicados para as crianças Crédito: Pinguim Content/Divulgação

Comemorado neste sábado, 12, o Dia das Crianças é um ótimo momento para aproveitar com os pequeninos diversas formas de diversão e lazer. Para além dos brinquedos e brincadeiras, o público infantil também pode assistir os desenhos e séries animadas produzidas no Brasil que trazem, em seu conteúdo, lições que estimulam o aprendizado e desenvolvimento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dia das Crianças: confira a programação infantil em Fortaleza

Abordando temas que são indicados para as crianças que estão em fase de crescimento, além de contribuir na educação infantil e favorecer a construção do comportamento e personalidade, os desenhos nacionais são boas opções para o público infantil de todas as idades. Conheça 10 desenhos animados brasileiros e onde assistir com as crianças Acorda, Carlo! Lançada em 2023, a série de animação brasileira original da Netflix acompanha Carlo, um menino de sete anos que acorda de um sono mágico e reencontra todos os seus amigos, mas já crescidos. Onde assistir: Netflix Any Malu Show Lançada em 2020 pela produtora brasileira Combo Studio, “Any Malu Show” acompanha Any Malu que sempre sonhou em se tornar uma verdadeira diva e finalmente tem a chance de provar que é capaz. O desenho animado do Cartoon Network pode ser assistido na plataforma de streaming do Max.

Onde assistir: Cartoon Network e Max Bubu e as Corujinhas Bubu, Biel e Bonie são corujinhas que fazem novas descobertas na floresta, vivendo grandes aventuras e conhecendo a diversidade de bichos que vão acompanhar o trio em diversas ocasiões. Onde assistir: Max, Globoplay, Prime Video, Disney Jr. e Youtube Galinha Pintadinha Mini Série animada da personagem Galinha Pintadinha, a versão Mini foi lançada em 2017. O desenho brasileiro acompanha o Pintinho Amarelinho, o Galo Carijó e a turma da Galinha Pintadinha em diversas histórias e aventuras divertidas. Onde assistir: Prime Video, Netflix e Youtube Irmão do Jorel Um garoto tímido e sem nome é sempre chamado de irmão do Jorel. Sendo quase sempre ofuscado pela fama e popularidade de seu irmão mais velho, ele tenta ganhar sua própria identidade e ser alguém importante na família. A animação foi a primeira produção original do Cartoon Network feita no Brasil, sendo lançada em 2014.

Onde assistir: Cartoon Network, Max, Apple TV e Prime Video Mundo Bita Uma das animações brasileiras de maior sucesso nos últimos anos, o Mundo Bita acompanha Bita e seus amigos Lila, Dan e Tito em diversas aventuras, sempre com uma trilha sonora especial presente. Onde assistir: Prime Video, Max, Netflix e Youtube O Diário de Mika Mika é uma garotinha de 4 anos de idade que usa seu tablet para desenhar os acontecimentos do seu dia. Acompanhada dos bichos de pelúcia que ganham vida, Mika vive grandes aventuras e realiza diversas descobertas. Onde assistir: Prime Video, Globoplay, Disney Jr., TV Cultura, Youtube O Show da Luna Criado em 2014, “O show da Luna” acompanha Luna, uma garotinha que ama ciência, e seu irmão Júpiter em diversas aventuras em busca de descobrir curiosidades e desvendar questões sobre o universo. Exibido na TV Cultura e no canal Discovery Kids, também é possível assistir episódios especiais no Youtube.