Pets alegram crianças internadas no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara

As crianças internadas na Pediatria do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza, receberam visitantes diferentes do que estão acostumadas. Sophie, Tuti e Malu foram à unidade, nesta quita-feira, 10, para levar a alegria que só os pets podem proporcionar. As cachorrinhas fazem parte do projeto "Sexteto 4 Patas". A ação ocorreu em celebração a semana do Dia das Crianças, que começou na última segunda-feira e se estende até o sábado, 12. Luciana Athayde, responsável pelo projeto social, levou três pets da raça golden retriever para alegrar crianças, mães e profissionais de saúde. "É gratificante. Ver que tudo vira uma alegria quando passamos pelas alas, especialmente nesta semana em que muitas crianças não poderão ir para casa. A melhora no estado de saúde delas é visível", afirma. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja fotos da visita Cachorrinhas visitaram os pequenos pacientes em comemoração do Dia das Crianças Crédito: Bruno Brandão/Ascom HGWA