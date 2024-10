Dia das Crianças: veja marcas cearenses para meninas e meninos de toda idade

Na dúvida sobre o que dar de presente no Dia das Crianças? O Guia Vida&Arte te apresenta onde comprar brinquedos e acessórios que meninas e meninos vão gostar

Brinquedos, acessórios e bolsas podem ser opções de presentes para o próximo sábado, 12 de outubro. Na capital cearense, as marcas esbanjam criatividade e personalização, sem esquecer do lado lúdico e divertido.

Indo além do vestuário, o Guia Vida&Arte também apresenta algumas marcas que colocam a mão na massa e apostam em produções autorais e sob encomenda. Confira abaixo:

Eu Quero Saber Brinquedos

Inaugurada em 2017, a loja cearense vende brinquedos educativos e pedagógicos para crianças de todas as idades. A proposta do administrador Felipe Ponce de Leon ao criar a marca foi fazer com que os pequenos pudessem ter brincadeiras e peças educativas junto aos pais.