50 anos de tradição: Procissão dos bombons é realizada em Juazeiro do Norte

Foto: Denilson Rodrigues/O POVO Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores pelas principais ruas do centro de Juazeiro do Norte

“É uma homenagem feita por aqueles que são os protagonistas da nossa missão fundada pelo Padre Cícero Romão. É uma expressão de intercâmbio, onde os romeiros passam, ornam os seus meios de transporte, o povo de Juazeiro oferece água aos romeiros e eles, como um gesto de gratidão, doam bombons às crianças da cidade”, explica o pároco e reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, padre Cícero José.

Foto: Denilson Rodrigues/O POVO Festa e romaria de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte

Maria das Dores, romeira do estado de Alagoas, visita as terras do Padre Cícero há mais de 20 anos e expressou sua alegria em participar do momento.