Golpes contra entidades públicas são os crimes mais investigados pela PF no CE

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Atualmente, 327 dos 1.809 inquéritos em andamento no Estado visam essa modalidade de estelionato, mostra novo painel anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

Fraudes contra entidades públicas e de assistência social são os crimes mais investigados pela Polícia Federal no Ceará. Atualmente, 327 inquéritos estão em andamento na Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará para investigar casos de estelionato contra entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência (Artigo 171 § 3º do Código Penal Brasileiro).

Os dados constam no novo painel de business intelligence (BI) da Polícia Federal, publicado nessa segunda-feira, 22, no portal de dados abertos da corporação. Os números mostram que, ao todo, 1.809 inquéritos policiais estão em andamento na Superintendência da PF no Ceará.



O painel também aponta que a Superintendência cearense é a quarta com maior número de investigações em andamento, atrás apenas das de São Paulo (5.531), Rio de Janeiro (3.316) e Minas Gerais (1.671). A Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, por sua vez, tem 371 inquéritos tramitando.