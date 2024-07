Grupo suspeito de fraudar cartões do Ceará Sem Fome é alvo de operação policial

Um grupo criminoso suspeito de realizar fraudes eletrônicas por meio da utilização de cartões do programa Ceará Sem Fome foi alvo de cinco mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nos estados do Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 25. As ordens judiciais fazem parte da operação "Klapaucius", que busca desarticular a organização.

Mais informações serão repassadas no fim da manhã pela Polícia Civil do Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em uma coletiva de imprensa, que será realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto.