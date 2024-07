Ceará inicia a formação de 388 novos soldados da Polícia Militar

O Governo do Ceará iniciou nesta quarta-feira, 24, o curso de formação de 388 novos soldados da Polícia Militar. Os alunos serão treinados na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), em Fortaleza, durante seis meses. A previsão de conclusão do curso é em janeiro de 2025. Conforme ressaltou o governador Elmano de Freitas, após o período de treinamento, os soldados já estarão aptos para a atuação nas ruas.

Para dar início ao treinamento e formalizar a assinatura do termo de posse e compromisso, uma cerimônia foi realizada na sede da Aesp, no bairro Mondubim. Participaram do evento o governador Elmano, além de gestores de segurança pública do Estado, como o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klênio Sávio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Essa medida fortalece as forças de segurança do Estado do Ceará e nos permite enfrentar o crime de maneira mais eficaz”, comentou Elmano de Freitas. Segundo ele, além dos novos alunos-soldados, atualmente outros 1.100 estão em fase de conclusão de treinamento, em período de estágio.