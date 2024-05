Morte no IJF: acusado disse que se visse namorada conversando com homem mataria os dois

Repórter do caderno de Cidades

A companheira de Francisco Aurélio Rodrigues de Lima já havia sido vítima de violência doméstica por parte dele. Ela disse que nem tinha "muita amizade" com o zelador morto

O homem que, na terça-feira, 23, matou e decapitou um zelador dentro do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, já havia sido preso por ameaçar a companheira. A violência doméstica havia ocorrido em 2022, em Aracoiaba, município do Maciço de Baturité.

A investigação apontou que o assassinato de Francisco Mizael Souza da Silva, de 29 anos, foi motivado por ciúmes. Preso pelo crime, Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, de 41 anos, incomodava-se que a namorada, que também trabalhava no IJF, tivesse homens como colegas.



Foi a própria mulher quem afirmou isso, em depoimento à Polícia Civil. Ela também contou que Francisco Aurélio já havia dito que ela “só iria sossegar quando ele entrasse na cozinha e matasse alguém e arrancasse a cabeça”.