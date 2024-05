Sindicato cobra segurança após funcionário ser morto no IJF

Funcionários do IJF pedem segurança Crédito: Dayanne Borges

Na manhã desta terça-feira, 23, um funcionário terceirizado do Instituto José Frota (IJF) foi assassinado por meio de disparos de tiros e teve a cabeça arrancada enquanto trabalhava no hospital. A vítima exercia a função de serviços gerais. Outro funcionário também foi alvejado e socorrido na emergência do próprio hospital. Após o crime, servidores fizeram ato e pediram por segurança no hospital. De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviço de Saúde (SindSaúde), Quintino Neto, não é a primeira vez que o SindSaúde denuncia acontecimentos dessa natureza. Ele afirma que já acionou o Ministério Público a fim de preservar a vida dos trabalhadores. O suspeito do crime foi preso na tarde desta terça-feira, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O POVO esteve no local nesta manhã. A movimentação de agentes de segurança era intensa, com presença das Polícias Militar, Forense e Penal, além da Guarda Municipal. Câmeras de segurança mostram fuga de suspeito do IJF após morte de funcionário; VEJA

Por volta das 10 horas, uma funcionária identificada apenas como Francisca sai da instituição chorando e relatando que estava abalada com o acontecimento. “Foi horrível, não tenho condições de continuar.” Em seguida, a mulher foi para casa. Técnicos de enfermagem e assistentes sociais começaram a organizar uma manifestação no térreo do hospital e chegaram a bloquear o trânsito em frente ao IJF.