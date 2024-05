Suspeito de decapitar funcionário no IJF tem prisão mantida

Aurélio Rodrigues, suspeito do crime, já trabalhou no IJF como copeiro. Auto de prisão em flagrante indica que o crime teria sido motivado por ciúmes

O auto de prisão em flagrante indica que Aurélio executou o crime com arma de fogo e, em seguida, decapitou a vítima na cozinha do estabelecimento. O caso teria sido motivado por ciúmes. Conforme o documento, a namorada do suspeito também trabalhava no hospital.

Outro detalhe do depoimento da namorada de Aurélio é que o homem tinha ciúmes da vítima e de outros funcionários do IJF.

Aurélio deve ser encaminhado ao sistema prisional.