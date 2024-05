Polícia afirma que crime no IJF foi passional; ex-funcionário teria ciúmes

Assassinato dentro do IJF no dia 23 de abril Crédito: Fábio Lima

Em entrevista coletiva após a morte e decapitação de um funcionário do IJF, na manhã desta terça-feira, 23, o secretário de Segurança do Ceará, Samuel Elânio, afirmou que o crime foi passional. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O suspeito é um ex-funcionário, que teria acessado o Instituto José Frota a partir da biometria ainda ativa — o homem foi demitido em 2022. Por motivos de ciúme da companheira, que ainda trabalha na unidade, ele teria praticado o crime.

"Essa pessoa já está identificada, as inteligências e as forças de seguranças do Estado do Ceará já estão procurando o responsável para realizar a sua prisão em flagrante. O motivo foi ciúmes. É fato que o motivo foi ciúmes.Ele já vinha apresentando atitudes de de uma pessoa ciumenta e já teria dado indícios que poderia praticar algo semelhante a isso", conta o secretário. O homicídio ocorreu no refeitório da unidade hospitalar e outro homem também foi atingido e está recebendo cuidados. Todos que trabalhavam no refeitório estão sendo atendidos na Emergência e a unidade continua recebendo pacientes. Conforme O POVO apurou com fonte policial, o criminoso invadiu o hospital e realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Imagens mostram o momento em que o suspeito do ataque sai correndo da unidade.

Conforme um funcionário, de nome preservado, foi um momento de muita “aflição”. “Foram quatro tiros antes. Muita correria. Teve outra pessoa que não tinha nada a ver e foi ferida”, afirma a fonte. De acordo com informações do Sindsaúde, os funcionários foram orientados a ficar dentro dos setores onde atuam. O presidente do Sindicato, Quintino Neto, denuncia as condições de trabalho dentro da unidade de saúde. Uma manifestação dos servidores está sendo realizada na parte exterior do IJF. "Já bastassem a ausência de insumos e de profissionais, ainda temos que conviver com a insegurança no IJF. Não é a primeira vez que o Sindsaúde Ceará denuncia ocorrências dessa natureza", afirma. Conforme ele, a questão da insegurança no IJF já foi levada ao Ministério Público do Estado (MPCE). Servidores do IJF pedem mais segurança após ocorrência de assassinato Crédito: Fábio Lima Prefeito atribui responsabilidade ao Estado Em pronunciamento nas redes sociais, nesta manhã, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) atribui a responsabilidade do caso ao Governo do Estado. "É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade". Ainda na publicação, ele dedica solidariedade à família da vítima e aos trabalhadores da unidade, além de afirmar que as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos estão prestando apoio ao caso.