Suspeito de decapitar funcionário do IJF exigia que namorada abandonasse o trabalho

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,23.04.2024: Assassinato no IJF. Crédito: FÁBIO LIMA

Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, preso suspeito de decapitar o zelador Francisco Mizael Sousa da Silva, de 29 anos, dentro do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, exigia que a namorada abandonasse o emprego e não aceitava o fato da mulher ter colegas de trabalho. A informação é do delegado Ricardo Pinheiro, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme o delegado, os dois trabalhavam na unidade de saúde, mas após deixar o emprego no IJF, o suspeito de 41 anos de idade passou a "se incomodar" com as amizades da mulher e relatou que faria uma "loucura". Essas ameaças se estendiam durante semanas, mas a mulher, funcionária do hospital, não imaginava a tragédia que estava prestes a acontecer.