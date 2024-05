Suspeito de matar e arrancar cabeça de funcionário do IJF é preso

Homem foi detido no distrito Patacas, em Aquiraz

"Ele foi localizado pelas nossas equipes de segurança no distrito de Patacas, em Aquiraz, e agora responderá na Justiça pelo bárbaro crime que cometeu", afirmou Elmano.

Foi preso o homem que matou e decapitou um funcionário do Instituto Dr. José Frota (IJF) , no Centro de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 23. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) às 15h24min desta terça em suas redes sociais.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a moto utilizada por ele também foi apreendida em Patacas. Já a arma de fogo usada no crime foi encontrada em uma mochila que estava no próprio IJF.

O caso ocorreu por volta das 8h30min desta terça. O crime ocorreu em um refeitório da unidade. Na ação, uma outra pessoa também ficou ferida.

Conforme informado pelo titular da SSPDS, Samuel Elânio, o autor do crime, era ex-funcionário do IJF. Ele conseguiu acesso ao hospital por sua biometria ainda estar ativa, apesar dele ter deixado o emprego em 2022.

A motivação do crime seria ciúmes que o autor do crime sentiria da companheira com a vítima. “Ele já vinha apresentando atitudes de uma pessoa ciumenta e já teria dado indícios que poderia praticar algo semelhante a isso", afirmou Elânio.

O caso provocou revolta nos profissionais que trabalham no IJF, que realizaram um protesto ainda durante a manhã.

