Órgãos de Segurança e Saúde deverão fazer plano de ações para mais segurança no IJF

Dois dias após um funcionário ser baleado e decapitado dentro do refeitório do Instituto Dr José Frota (IJF), uma Comissão Interinstitucional é criada para elaborar ações de mais segurança dentro da unidade. Planejamento com ações sobre segurança, saúde, vigilância e fluxo de atendimento, em destaque ao atendimento de pacientes custodiados, deve ser apresentado até 11 de junho.

Definição ocorreu em reunião solicitada pelo Ministério Público do Estado (MPCE) na quinta-feira, 25, com representantes do hospital, Prefeitura de Fortaleza, pastas da segurança municipal, Secretaria da Saúde (Sesa) e Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Objetivo foi discutir reforço da segurança dentro do hospital, já que o suspeito adentrou usando acesso biométrico, mesmo já não trabalhando no local.

O debate aconteceu na Procuradoria Geral de Justiça e abordou temas como maior controle ao acesso do hospital, instalação de equipamentos de monitoramento, aumento na quantidade de guardas municipais e incremento de forças de segurança. A primeira reunião para e laboração do planejamento acontecerá dia 7 de maio.