Chuva: Corpo de Bombeiros fez 98 salvamentos em Fortaleza no fim de semana

Apenas em Fortaleza, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu 140 ocorrências no fim de semana de Carnaval com as fortes chuvas. Dessas, 98 foram salvamentos envolvendo humanos e animais.

Segundo dados da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), domingo, 11, somou 55 salvamentos e um atendimento pré-hospitalar (APH), este provavelmente durante caso de desabamento no Poço da Draga. Na ocasião, a vendedora ambulante Rosa Ferreira, conhecida como “Rosinha”, foi atingida pelo teto da casa em desabamento. Ela sofreu ferimentos leves no joelho e nos braços.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os salvamentos concentraram-se a partir das 9 horas da manhã. Na categoria, entram ocorrências com humanos, animais e também de prevenção de acidentes, como corte de árvores em perigo.