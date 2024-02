Tamanduá-mirim ameaçado de extinção é resgatado em rodovia de Camocim

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou no domingo,11, o resgate de um tamanduá-mirim. O animal, em extinção, foi localizado no bairro Jardim das Oliveiras, no município de Camocim.

Ele necessitou de atendimento veterinário e foi encaminhado para uma unidade parceira da Polícia Militar CE, na cidade de Sobral (AIS 14).

