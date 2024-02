Carnaval 2024: com sol, foliões aproveitam penúltimo dia de festa nos Pinhões

De maneira tímida os foliões chegam para aproveitar o penúltimo dia de festa no Mercado do Pinhões

Dentre os foliões presentes Humberto Mota, 58. Morador do Dionísio Torres, ele veio ao lado da esposa Cristiane Brandão, 57. O servidor público optou por uma fantasia de "Faraó", enquanto a companheira usou adereços coloridos.

Alan Morais e Banda foi a primeira atração da festa. Entoando marchinhas e músicas carnavalescas, o grupo fez os poucos brincantes dançarem e deu o ponto inicial a diversão no espaço.

Nesta segunda-feira de Carnaval, 12, um dos pólos oficiais da folia em Fortaleza, o Mercado dos Pinhões , registrou um movimento ainda fraco por volta das 16h30min. Os foliões chegavam de forma tímida para curtir a programação do local e a chuva que fez parte da festividade nos últimos dias deu lugar ao sol.

Outra roupa carnavalesca que chamou a atenção foi a de Luiz Regadas, 45, que estava vestido de bispo. De acordo com o blogueiro, o calor não foi um impedimento para que ele usasse a vestimenta, pois o importante é "estar com saúde para poder brincar".

A ajudante geral veio ao lado da namorada Talia Sousa, 23, que divide uma opinião parecida com a da companheira: "Eu gosto mais de frio, mas pra brincar assim eu prefiro o sol". Imara veio usando uma máscara enquanto Talia usou uma fantasia de coelha.

Já Imara Araújo, 22, escolheu ficar embaixo de uma árvore, próxima ao palco, para escapar do sol. Apesar disso, ela contou que o clima um pouco mais quente faz jus a festividade.

Mesmo com o calor que se propagava no espaço, ambos dançaram juntos, alheios ao sol. "É melhor (o sol) que a chuva. Sábado eu nem consegui vim (por conta das precipitações)", diz o brincante.

Foliões curtem o penúltimo dia de Carnaval no Mercado dos Pinhões Crédito: Yuri Allen/ O POVO

Além disso, segundo conta, a escolha pela roupa é um recado para aqueles que dizem que não se deve "brincar no Carnaval". "É importante brincar, mas também é importante ter consciência política e de classe", disse.

Para ajudar os foliões a lidarem com o calor, uma marca local fez uma ação, distribuindo água e leques de forma gratuita. "Tanto pelo calor como pelo excesso de bebida a gente achou importante promover essa redução de danos", aponta Hadji Aires, que atua no marketing da loja.

Música do Carnaval 2024

Pouco depois das 18 horas a sensação térmica já havia sido substituída pelo calor humano. Foliões lotavam o espaço, dançando no ritmo do Grupo Samba do Zé, que tocou músicas brasileiras como "Eu quero é botar meu samba na rua", "Maluco beleza" e "A luz de tieta".

No geral, as duas primeiras atrações apostaram em musicas tradicionais do período, como frevo e maracatu, além de sambas, composições autorais e clássicos de músicos da terra, como Fausto Nilo.