Beco do Céu: organização pede doações para famílias afetadas pela chuva em Fortaleza

No total, 150 pessoas foram afetadas na comunidade, entre elas 15 crianças e 14 idosos. Outras quatro pessoas estavam com algum dano à saúde (ferimentos, febre ou doenças). Dessas, 15 famílias estão sem alimentação. Em relação às perdas materiais, foram 140 itens perdidos, como alimentos, remédios, eletrodomésticos, roupas e documentações. Nesse cenário, o Instituto Pensando Bem está recebendo doações para assistir às famílias.

Nove casas foram interditadas pela Defesa Civil de Fortaleza na comunidade Inferninho (também conhecida por Beco do Céu ), no bairro Vila Velha, após as fortes chuvas do final de semana . Das nove famílias desabrigadas, quatro não têm para onde ir, indicam dados do Instituto Pensando Bem .

O objetivo do Instituto é entregar 50 cestas básicas, prover 200 refeições por dia até março para as famílias atingidas, entregar 150 kits de higiene pessoal e pagar um mês de aluguel para as quatro famílias desabrigadas.

Para mais informações, acesse o Instagram do Instituto Pensando Bem.

Chuvas: Fortaleza registra 87 ocorrências em 21 bairros

A Vila Velha foi um dos 21 bairros mais afetados pelas chuvas desse sábado. De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, as regiões somaram 87 ocorrências. Nas últimas 24 horas, foram 43, sendo 16 riscos de desabamento, 13 desabamentos, 10 alagamentos, três inundações e um incêndio. Veja mapa dos bairros afetados:

Em nota, a Defesa Civil reforça que a Secretaria Executiva Regional 1 "mantém contato constante, desde sábado, 10, com moradores do Beco do Céu para acompanhar as ocorrências devido às fortes chuvas". O órgão enviou uma máquina para realizar a limpeza dos entulhos e executa nova operaçõa de limpeza no entorno ainda nesta segunda-feira, 12.