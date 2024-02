Fim de semana de chuvas soma 87 ocorrências entre 22 bairros de Fortaleza

Segundo a Defesa Civil, não houve vítimas com gravidade. No entanto, várias famílias estão desabrigadas e precisaram ser encaminhadas para abrigos solidários. Há relatos ainda de animais mortos durante inundações.

Em nota, o órgão dá atenção especial a três bairros: o Vicente Pinzón, onde a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) realizou ação de limpeza nas bocas de lobo na av. Pintor Antônio Bandeira, no domingo, 11; o Poço da Draga, com atendimentos de desabamento e inundação; e a Vila Velha, após 150 pessoas no Beco do Céu serem afetadas pelas chuvas.

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops por meio do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24 horas para atender às demandas da população.