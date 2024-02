Corpo de Bombeiros cortou 46 árvores em situação de perigo no Ceará

Em dois dias, os bombeiros militares atenderam 12 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza, na retirada de árvores das vias públicas após fortes chuvas no Estado

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) registrou nas últimas 48 horas o corte de 46 árvores em 12 municípios do estado, incluindo a capital, Fortaleza. Do total, 18 estavam em vias públicas e 10 estavam tombadas em situação de perigo.

As árvores também foram retiradas nas regiões metropolitanas de Caucaia e Maracanaú, além das cidades de Iguatu, Brejo Santo, Crato, Horizonte, Ipu, Jardim, Juazeiro do Norte e Pacoti. As solicitações ainda apresentavam nove árvores em residências, sete em instituições públicas e duas sob verificação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2023, o CBMCE atendeu a 1.415 ocorrências com árvores em situação de perigo, uma redução de 7,87% em relação ao mesmo período de 2022.