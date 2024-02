Uma casa desaba e 40 são atingidas no Poço da Draga após chuvas em Fortaleza

Uma casa desabou na comunidade do Poço da Draga, em Fortaleza, após fortes chuvas registradas na madrugada deste domingo, 11. Outras 40 residências foram afetadas por alagamentos, principalmente na rua Moreira da Rocha. Na hora do acidente, a vendedora ambulante Rosa Ferreira, conhecida como “Rosinha”, estava no local e percebeu a tragédia após ser atingida pelo teto desabando. Ela sofreu ferimentos leves no joelho e nos braços.