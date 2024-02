Trilhas do Cocó estão interditadas neste domingo após fortes chuvas em Fortaleza

As trilhas foram reabertas nesse sábado, 10, aproximadamente um mês depois do incêndio no território de preservação ambiental, em 17 de janeiro. Mas foram fechadas por causa da chuva deste domingo

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças do Clima do Ceará (Sema) advertiu neste domingo, 11, que as trilhas do Parque Estadual do Cocó e a navegação estão interditadas em razão das chuvas. A biodiversidade está submersa em água.

As trilhas foram reabertas nesse sábado, 10, aproximadamente um mês depois do incêndio no território de preservação ambiental, em 17 de janeiro, mas estão sem condição de serem utilizadas após as chuvas deste domingo.

"A Sema informa que as trilhas do Parque Estadual do Cocó, apesar de oficialmente reabertas, estão sem condições de uso, por conta das fortes chuvas de ontem. As trilhas estão submersas e, por enquanto, estão interditadas para segurança dos usuários e preservação das mesmas", informou a pasta.