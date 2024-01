Apesar de imprópria para banho, Praia dos Crush tem movimento forte

Segundo gerente de barraca no local, ocupação da praia no primeiro fim de semana do ano supera as expectativas

Indiferentes ao boletim de balneabilidade divulgado nesta semana pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), centenas de pessoas aproveitaram este domingo, 7, para mergulhar no mar da popular Praia dos Crush , na altura do Centro Cultural Belchior. Trecho é um dos 16 pontos monitorados em Fortaleza que estão impróprios para banho.

O problema ao qual o gerente se refere é o da invasão do mar do local pelo esgoto , registrado a partir de meados do último mês de outubro e denunciado por diversos frequentadores da praia.

A alguns passos dali, com uma toalha estendida no chão, a gerente de delivery Fran França aproveitava o sol e o mar com o marido e os três filhos pequenos, em período de férias escolares.

Riscos à saúde

Os boletins divulgados pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento das águas das praias em todo o Brasil têm o objetivo de alertar a população para possíveis riscos à saúde decorrentes do contato com água contaminada.

Diversos elementos podem colaborar para que um trecho de praia seja considerado impróprio, como o recebimento de esgotos sem tratamento, as chuvas fortes (que arrastam mais sujeira para o mar) e o aumento expressivo no número de banhistas.

Especialistas apontam que nessas águas contaminadas costumam proliferar bactérias, vírus, protozoários e parasitas. Uma das bactérias de mais frequente detecção é a Escherichia Coli, comumente encontrada no trato intestinal inferior dos organismos de sangue quente.

Para os banhistas que se arriscam, as consequências do contato com água contaminada podem incluir infecções nos olhos, nos ouvidos e no nariz, além de doenças mais graves, como cistite e gastroenterite, uma inflamação no trato gastrointestinal. Casos de Hepatite A e febre tifóide também podem se originar nesse contato.



Quase metade dos pontos monitorados estão impróprios para banho

Dos 33 pontos da orla de Fortaleza que têm suas águas monitoradas, 16 foram considerados impróprios para banho de acordo com o último boletim da Semace. Os outros 17 são considerados adequados, conforme boletim válido até este domingo, 7.

O boletim é parte do Programa de Monitoramento de Balneabilidade das Praias, que utiliza como parâmetro indicador básico de análise a densidade de coliformes termotolerantes, também conhecidos como fecais.

Confira a lista de pontos impróprios para banho:



Leste

- Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09

- Praia do Titanzinho.

Centro

- Praia do Mucuripe - Porto dos Botes, na altura da rua Interna;

- Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe;

- Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe;

- Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar;

- Praia de Iracema - Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.

Oeste

- Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges;

- Praia do Pirambu - Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda;

- Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece;

- Praia da Colônia - Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge;

- Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto 4 varas (Horta);

- Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde;

- Praia Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus;

- Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras;

- Praia Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará.