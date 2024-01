Fortalezenses e turistas aproveitam para celebrar virada em clubes e hotéis

Ideal Clube, na Praia de Iracema, recebeu grupo de amigos e familiares Crédito: João Filho Tavares

Antônio e Isabel Sousa, de 71 e 70 anos respectivamente, vieram de Porto, em Portugal, para o Réveillon na Capital. Os dois já vem a Fortaleza há 20 anos, geralmente em julho para aproveitar a estação de férias com os filhos, agora já adultos. Nos últimos anos, com exceção de 2020 e 2021, por causa da pandemia, o casal de portugueses celebrou o ano novo em Fortaleza. “Para cá a viagem é mais curta vindo de Portugal, são somente 7 horas de voo. E aqui está sempre muito tranquilo, com um bom clima, há muitas praias”, justifica Antônio, que também é empresário. “Esperamos o ano inteiro para vir para cá, porque como viemos só nós dois é mais tranquilo do que durante o verão por exemplo, que juntamos a família inteira para ir ao Algarve”, diz Isabel, que foi professora e atualmente está aposentada. FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-01-2024: VIrada de ano no Ideal Clube. (Foto: João Filho Tavares/O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-01-2024: VIrada de ano no Ideal Clube. (Foto: João Filho Tavares/O Povo) Crédito: João Filho Tavares Para 2024, a turista espera que a sociedade dê mais atenção aos valores humanos. “Queria acabar a barbárie e o mundo começar a respeitar os valores humanos, apesar de ser uma quimera, acreditamos que é possível. Se cada um fizer sua parte, é claro”, afirma. A dupla de amigas brasilienses, Dolores Azevedo e Marta Venturin, também tem costume de visitar a Cidade nessa época. “Eu gosto muito daqui, então sempre que posso, venho. Fazia alguns anos que não vinha por aqui, mas este ano decidi voltar”, revela Marta, que não vinha a Fortaleza desde 2015. As duas são amigas há 30 anos e têm o costume de passar o ano novo sempre juntas. “Nós sempre viajamos juntas, temos uma parceria de longa data”, declara Dolores. As duas são professoras aposentadas e têm 63 anos. No Ideal Clube, mãe Suzete Gomes, 92, e filha Sandra Helena, 60, optaram por passar a virada no local neste ano. “Resolvemos passar o ano novo aqui, só nós duas porque a família inteira viajou e ela queria ver os fogos na praia. Achei que vir aqui seria mais seguro para ela, já passamos no aterro, mas devido a idade dela, preferimos vir para cá” , explica Sandra, que é professora de Filosofia aposentada. Para 2024, ela espera que as condições sociais melhorem.

