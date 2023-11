Orla de Fortaleza tem cerca de 300 ligações clandestinas de esgoto

“Com essas imagens captadas dentro das tubulações nós conseguimos identificar várias ligações clandestinas. Esses esgotos, que deveriam estar ligados à rede da companhia (Cagece), estão conectados clandestinamente com as galerias”, ressaltou Manuela.

A coordenadora afirmou que os proprietários de imóveis com ligações irregulares serão notificados a partir da próxima segunda-feira, 6, para desfazer a ligação.

Se a orientação for ignorada, diz ela, a Prefeitura é quem vai se encarregar de executar a correção. “Não vamos permitir nenhuma ligação de esgoto ilegal. Todas serão fechadas, seja pelos responsáveis ou pela própria Prefeitura”, assegurou.

O esgoto que se mistura com a água da chuva nas galerias desembocou no mar de Fortaleza em diferentes locais nesta semana. Foram identificados pontos de poluição na Praia dos Crush, na altura do Espigão da João Cordeiro, na Praia do Náutico, na Avenida Beira Mar, e na Vila do Mar, perto do quartel do Corpo de Bombeiros.

Nessa sexta-feira, 3, equipes da Prefeitura realizaram operação de limpeza na Praia de Iracema. Foram utilizados dois caminhões-tanque para a sucção da água suja e malcheirosa que se acumulou no entorno do espigão, em área muito frequentada por turistas e banhistas.

O foco da ação é devolver a balneabilidade da área, já que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) classificou o local como impróprio para banho em boletim divulgado no dia 1º de novembro.