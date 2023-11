Esgoto e lixo invadem o mar em trecho em obras da Praia de Iracema

O Coletivo Nossa Iracema foi uma das contas que publicou as imagens da situação da praia. No vídeo, o ativista André Comaru explica como as intervenções humanas têm agredido o ecossistema do local e convoca as autoridades para tomar providências sobre o escoamento de esgoto para dentro do mar.

Há cerca de 15 dias o problema foi denunciado por comerciantes da área. A preocupação com o Meio Ambiente e com o comércio local levou vários usuários a denunciarem a situação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 1º. Um cano, aparentemente de esgoto, está vazando sujeira para o mar e camadas de lixo estão flutuando na água.

A problemática da poluição na Praia de Iracema se agravou com uma única chuva, registrada na última terça-feira, 31. Uma grande quantidade de água de esgoto e de lixo invadiu a faixa de areia da área conhecida como 'Praia dos Crush' e a água do mar chegou a mudar a coloração naquele ponto. O trecho está localizado nas proximidades de uma obra, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf).

"Isso aqui é um esgoto bruto. Lixo e esgoto vindo diretamente para o coração da Praia de Iracema, a céu aberto. Há mais de duas semanas isso vem acontecendo. Uma situação de emergência e nada foi feito ainda. Isso é um absurdo, uma vergonha para a cidade de Fortaleza", afirma Comaru.

O vendedor ambulante Daniel Alves confirma que o movimento no local caiu e que aquela parte da praia passa por problemas há muito tempo. "Depois que a Praia de Iracema e a Beira-Mar foram reformadas, essa parte ficou esquecida. Esse é um problema que existe de muito tempo. Não sei como vão fazer essa festa de ano novo de três dias e não olham pra essa situação. Trabalho vendendo picolé há mais de 20 anos aqui e nunca vi tanta sujeira", disse Daniel Alves, morador do Padre Andrade e vendedor ambulante.

O movimento, no fim do dia, estava especialmente calmo nesta tarde. O espigão tem ar de abandono. Algumas pessoas no local disseram que o motivo do afastamento é o mau cheiro. Isso não só tem prejudicado o turismo, como tem sido nocivo ao comércio também.



"Acho que o principal motivo para as vendas terem diminuído seja esse esgoto. Não sei como ainda tem gente que toma banho aqui, com essa água suja. Até em feriado é difícil ter gente por aqui agora. Chega a ser decepcionante para quem vem de longe para passear, ver o pôr do sol, e se deparar com todo esse lixo", disse Francielle da Silva, 26, que passeava pelo local.

O POVO procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), que informou, por meio de nota, que a Prefeitura de Fortaleza acompanha a situação e atua de maneira conjunta a partir de ações entre a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e Seuma. A nota ressalta, ainda, que "o sistema de esgotamento sanitário da Capital tem a sua operação sob a responsabilidade da Cagece".



De acordo com a Seuma, "a gestão municipal realiza um trabalho permanente de vídeo inspeção das galerias pluviais, no sentido de identificar obstruções na passagem da água da galeria, bem como possíveis ligações clandestinas de esgoto". Até 15 de outubro de 2023, mais de 580 toneladas de resíduos foram retirados da galeria, num total de 146 km de galerias pluviais percorridos.