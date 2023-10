Mudança climática e água contaminada ajudam a propagar doenças no Iraque

Para ajudar a população, o Crescente Vermelho Iraquiano está promovendo uma campanha em províncias no sul e centro do país onde o calor e a seca afetam as comunidades agrícolas.

"O flebotomíneo, como outros insetos, prospera em determinadas temperaturas e umidade", afirmou à AFP Wael Hatahit, representante da OMS no Iraque. Ele também mencionou o "aumento da temperatura e da mudança no padrão das chuvas" no país e acrescentou que "não se pode explicar" a propagação desta doença "sem [considerar] a mudança climática".

A menina de um ano está contaminada com uma doença chamada leishmaniose cutânea, que é endêmica no Iraque há décadas.

A cólera afeta o norte do país, especialmente a Suleimânia, segunda maior cidade do Curdistão iraquiano, onde a OMS registrou 152 casos até 12 de setembro.

Um funcionário do Ministério do Meio Ambiente admitiu recentemente que "os esgotos liberam a água residual diretamente no rio Tigre", citado pelo jornal estatal Al-Sabbah.

A água suja ou imprópria é uma ameaça à saúde no Iraque, um dos cinco países mais atingidos pela mudança climática e que enfrenta o quarto ano consecutivo de seca. Sua escassez é agravada pelo declínio do nível dos rios Tigre e Eufrates.

"A principal causa é o consumo de água não potável", explicou Sabah Hourami, diretor da autoridade sanitária da cidade.

O dirigente afirmou que a entidade realiza testes na água e no controle deste recurso em cisternas, restaurantes e mesquitas. Ele garantiu, no entanto, que as pessoas não são avaliadas, as que chegam "com diarreia e vômito" são automaticamente tratadas como caso de cólera.

A crise hídrica está no centro das ameaças à saúde, afirmou o antropólogo médico Mac Skelton, diretor do Instituto de Estudos Regionais e Internacionais da Universidade Americana do Iraque-Sulaimani.

"Menor fluxo de água significa concentrações maiores de contaminantes industriais e de descarga no abastecimento de água, que as estações de tratamento de água no Iraque normalmente não processam adequadamente", explicou, associando este processo "a uma série de doenças como cólera, doenças gastrointestinais, de pele e diarreia".

Para o futuro, Skelton declarou que o Iraque precisa de "um melhor sistema de saúde pública para alertar a população sobre a contaminação e monitorar os surtos", mas também "é essencial melhorar a muito deteriorada infraestrutura de tratamento de água" do país.

