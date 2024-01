Praia dos Crush registra presença de banhistas, apesar de trecho estar impróprio para banho

A estudante Marcela Viana estava no local com amigos. "Não vimos se estava própria para banho, mas olhando assim parece que tá tudo certo. Tá limpa a água aqui", disse.

O POVO esteve no local e registrou a circulação de surfistas, turistas e famílias com crianças nesta manhã. O trecho, na altura do Centro Cultural Belchior, é cobiçado por cidadãos e visitantes de Fortaleza, especialmente em feriados.

Apesar de imprópria para banho de mar nesta segunda-feira, 25, a Praia dos Crush , em Fortaleza , registra a presença de banhistas e transeuntes. A balneabilidade do trecho, que compõe a Praia de Iracema, foi confirmada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Além disso, três trechos da Praia do Futuro, também destino corriqueiro durante os fins de semana, estão impróprios. No setor Leste, também foi considerado impróprio o trecho da Praia do Titanzinho.

No entanto, aos interessados em ir à Praia do Futuro neste período natalino, há sete trechos disponíveis para lazer. Também localizadas no setor Leste da Capital, as praias da Abreulândia e Sabiaguaba são outras boas alternativas. Veja mais abaixo a lista de pontos próprios para banho em Fortaleza.

No Centro, a Praia do Mucuripe está completamente imprópria. Um dos pontos mais atrativos da Cidade pela abundância de eventos e restaurantes à disposição, a Praia do Meireles está própria para banho.

Além disso, dois trechos da Praia de Iracema, na altura da Estátua de Iracema Guardiã, e no Aterrinho, na altura da avenida e Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica, também estão aptos para o nado.

No setor Oeste, 90% dos postos estão impróprios. Somente o Posto do Pirambu, na Praia da Leste, na altura da avenida Filomeno Gomes, foi considerado apropriado pela Semace.

Demandada sobre questões relativas à fiscalização de ligações clandestinas de esgoto que continuam a contaminar a Praia de Iracema, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que o processo está a cargo dos órgãos municipais.