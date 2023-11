Após invasão de esgoto, Praia de Iracema tem trecho impróprio para banho

Leia mais: Sarto culpa "irregularidades feitas pela Cagece" após mancha no mar em Fortaleza; Companhia nega



Em todo o litoral de Fortaleza há 22 trechos adequados para banho e 11 inadequados. O setor com mais áreas próprias para banhistas é o Leste, totalizando 13. A Praia do Futuro se destaca com todos os trechos adequados para quem quiser aproveitar o sol nos próximos dias, desde a Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema, até o ponto localizado na altura da rua Ismael Pordeus.

Já a Praia do Mucuripe ganha destaque por ter todos os seus trechos inadequados para banho, desde o Porto dos Botes, na altura da rua Interna, até o ponto na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

Confira lista dos trechos próprios para banho até o dia 5 de novembro:

Setor Leste:

- P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema. P

- P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09. P

- P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08. P

- P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. P

- P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues. P

- P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati. P

- P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01. P

- P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

- P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I. P

- P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus. P

- P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho. P

- P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos. P

- P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba

Setor Centro:

- P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. P

- P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro. P

- P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. P

- P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

Setor Oeste

- P. da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges. P

- P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes

- P. da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece

- P. Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).

-P. Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.