Semace: 17 trechos de praia estão próprios para banho

- Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema; - Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas; - Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas; - Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues; - Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati; - Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas; - Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares; - Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I; - Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus; - Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos; - Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

- Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar; - Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06; - Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa, no Aterro; - Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho; - Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica.

São 16 trechos impróprios para banho , a maior parte na região Oeste, com apenas um ponto considarado adequado no Pirambu, a praia da Leste, na altura da av. Filomeno Gomes — a praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda, está imprópria.

A praia da Leste Oeste, a praia da Barra do Ceará e a praia da Colônia estão inadequadas para banho.

Na região Centro, estão impróprios para banho todos os trechos monitorados da Praia do Mucuripe, além da Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.



Já na região Leste, a praia do Titanzinho e o trecho da praia do Futuro na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas, estão inadequados para banho. (Colaborou Amanda Araújo)

Pontos impróprios para banho nas praias de Fortaleza:

Leste

- Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09;

- Praia do Titanzinho.

Centro

- Praia do Mucuripe - Porto dos Botes, na altura da rua Interna;

- Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe;

- Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe;

- Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar;

- Praia de Iracema - Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.

Oeste

- Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges;

- Praia do Pirambu - Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda;

- Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece;

- Praia da Colônia - Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge;

- Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto 4 varas (Horta);

- Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde;

- Praia Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus;

- Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras;

- Praia Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará.

Atualizada às 18h50min