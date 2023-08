Preso homem que seria um dos pivôs de conflito entre facções no Grande Pirambu

Material apreendido com Lucas Araújo dos Santos Crédito: Divulgação/SSPDS

Um dos pivôs do conflito entre facções criminosas registrado no Grande Pirambu na última semana foi preso nesta sexta-feira, 18, pela Polícia Civil. Lucas Araújo dos Santos, conhecido como Coruja, de 25 anos, foi preso no bairro Messejana. Com ele, foi apreendido uma pistola 9mm e 84 munições. Lucas foi localizado em um imóvel no conjunto São Bernardo por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a SSPDS, ele ainda tentou fugir ao avistar os policiais, mas foi detido. No mesmo local, foi encontrada uma mulher de 19 anos, que seria namorada de Lucas. Contra ela havia mandado de busca e apreensão em aberto por ato infracional praticado quando ela tinha menos de 18 anos.