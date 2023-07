Clima de férias toma conta do Viva o Parque deste domingo; veja fotos

Apesar da alternativa acessível de lazer, parte do público que foi ao Cocó no domingo desrespeitou as regras de uso do espaço

O mês das férias escolares finalmente chegou e muitas mães e pais tiveram a ideia de levar os filhos às áreas verdes da cidade para brincar, entrar em contato com o verde e o melhor, usufruir de diversão gastando pouco dinheiro.

Fortaleza é a cidade brasileira mais procurada para as férias de julho

Além do contato com a natureza, quem saiu de casa na manhã deste domingo, 2, pôde curtir as atividades do projeto Viva o Parque, realizado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) nas cinco Unidades de Conservação estaduais: na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Sítio Curió, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Maranguapinho e no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza; no Parque Estadual Botânico do Ceará, em Caucaia; e no Crato, na Área de Relevante Interesse Ambiental (ARIE) Riacho da Matinha.

Vital Machado, 41, morador do Cocó, levou a pequena Esther, de um ano e meio, para brincar no parquinho. “Ela adora vir para cá, principalmente para ver os cachorros passearem. Todo domingo pela manhã batemos ponto aqui”, diz.

FORTALEZA, CEARÁ, 02-07-2023: Atividades do Viva O Parque, no Parque do Cocó.

Para quem prefere encarar as experiências mais radicais, o Viva o Parque oferece muro de escalada para crianças, tirolesa, slack e arvorismo, que consiste em “caminhar por entre as árvores” em uma estrutura montada acima do solo.

Kelly Sousa, de 34 anos, saiu da Messejana com a filha, uma amiga e mais duas crianças para fazer um piquenique e deixar as crianças correrem livres.

“Eles adoram essas coisas de parque, como pula-pula e balanço. E o bom é que tem outras atividades, como a pintura de rosto. Tudo de graça. Minha filha quer ir no arvorismo mas eu não deixo, e acho que ela também vai ter medo e querer voltar chorando na metade do percurso”, brinca.

FORTALEZA, CEARÁ, 02-07-2023: Atividades do Viva O Parque, no Parque do Cocó.

O Viva o Parque acontece aos domingos pela manhã nos parques mencionados, das 8 às 12h, com exceção do Cocó, que abre uma hora mais cedo, às 7h, e do Parque Estadual Botânico do Ceará, que tem as atrações iniciadas às 9h.

Além das atividades e a oferta de água gelada gratuita, o parque conta com monitores e o apoio de uma ambulância, para o caso de ocorrências médicas.

No entanto, apesar da boa estrutura oferecida pelo projeto, alguns visitantes ignoraram os avisos afixados nas placas, como a proibição de jogar bola no gramado e deixar animais no local sem o uso de guias, o que pode causar acidentes, principalmente com crianças pequenas.

Outras pessoas também jogaram lixo no chão, apesar das várias lixeiras espalhadas pelo espaço.

“Infelizmente acontece isso não só aqui, mas em vários espaços da cidade. Muitas pessoas não têm educação, jogam o lixo no chão, e ainda acham ruim se alguém indica a lixeira pra elas. Não há muito o que fazer”, lamenta um instrutor do projeto que preferiu não se identificar.

FORTALEZA, CEARÁ, 02-07-2023: Atividades do Viva O Parque, no Parque do Cocó.